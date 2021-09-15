日盛投顧認為，美國通膨壓力緩和，但預計Fed仍將於2021年12月啟動縮減QE。
美國8月CPI月增0.3％，低於預期的0.4％和7月的0.5％，年增 5.3％，符合預期且低於7月的5.4％；8月核心CPI月增0.1％，低於預期和7月的0.3％，核心CPI年增4％，低於預期的4.1％和7月的4.3％，以上數據顯示美國近期的通膨壓力逐漸降溫。但由於目前美國經濟和就業市場仍穩健復甦當中，即使通膨擔憂緩解，預計Fed 也不會因此推遲收緊貨幣政策腳步，日盛投顧預計9月FOMC 會後聲明將修改措辭暗示年內將縮減QE，並於11月正式宣布，12月正式啟動。
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