大陸A股三大股指15日開低，滬指跌0.31％，深成指跌0.24％，創業板跌0.1％。

其中，工業母機類股下挫走弱，華辰裝備跌近7％，維宏股份、華中數控、浙海德曼跟跌。汽車晶片股早盤領跌，紫光國微、北京君正、揚傑科技、新潔能、立昂微等跌幅居前。

香港恒指15日開盤後跌0.75％，國企指數跌0.75％。手遊股、恒大概念股走低，騰訊控股跌近4％；恒大汽車跌7.22％，續創52周最低。阿里健康跌超5％，京東跌超4％。

但10點左右，恒大概念股強勢翻紅，恒大汽車漲近5％，恒大物業漲4％，恒騰網絡漲3％。

(時報資訊)

#恒大 #深成指 #滬指

主要市場指數

紐約道瓊
34577.57 -292.06(0.84%)
05:19
S&P500
4443.05 -25.68(0.57%)
05:19
Nasdaq
15037.76 -67.82(0.45%)
05:16
費半指數
3449.39 -0.29(0.01%)
05:16
日經225
30510.05 -160.05(0.52%)
10:35
南韓KOSPI
3156.43 +7.60(0.24%)
10:46
香港恆生
25329.45 -172.78(0.68%)
10:51
上證指數
3659.90 -2.70(0.07%)
10:51
深圳成指
14544.53 -81.55(0.56%)
10:51
英國FTSE
7034.06 -34.37(0.49%)
09/14
法國CAC
6652.97 -23.96(0.36%)
00:05
德國DAX
15722.99 +21.57(0.14%)
09/14

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