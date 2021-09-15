大陸A股三大股指15日開低，滬指跌0.31％，深成指跌0.24％，創業板跌0.1％。
其中，工業母機類股下挫走弱，華辰裝備跌近7％，維宏股份、華中數控、浙海德曼跟跌。汽車晶片股早盤領跌，紫光國微、北京君正、揚傑科技、新潔能、立昂微等跌幅居前。
香港恒指15日開盤後跌0.75％，國企指數跌0.75％。手遊股、恒大概念股走低，騰訊控股跌近4％；恒大汽車跌7.22％，續創52周最低。阿里健康跌超5％，京東跌超4％。
但10點左右，恒大概念股強勢翻紅，恒大汽車漲近5％，恒大物業漲4％，恒騰網絡漲3％。
(時報資訊)
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