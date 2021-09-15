【時報-台北電】A股三大指數集體低開，光伏板塊漲幅居前。滬指報3651.16點，跌0.31%；深成指報14590.80點，跌0.24%；創指報3233.15點，跌0.11%。

盤面上不乏亮點。光伏板塊開盤衝高，拓日新能高開秒板，天合光能、能輝科技、嘉寓股份、晶科科技、中來股份等跟漲。油氣股繼續拉升，海油發展漲停封板，博邁科、洲際油氣、潛能恒信、惠博普等跟隨走高。元宇宙概念拉升走高，寶通科技漲超8%，數碼視訊、湯姆貓、中青寶、世紀華通跟漲。證券板塊持續拉升，中原證券漲超6%，國海證券、國元證券、浙商證券跟漲。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34577.57 -292.06(0.84%)
05:19
S&P500
4443.05 -25.68(0.57%)
05:19
Nasdaq
15037.76 -67.82(0.45%)
05:16
費半指數
3449.39 -0.29(0.01%)
05:16
日經225
30510.05 -160.05(0.52%)
10:35
南韓KOSPI
3156.43 +7.60(0.24%)
10:46
香港恆生
25329.45 -172.78(0.68%)
10:51
上證指數
3659.90 -2.70(0.07%)
10:51
深圳成指
14544.53 -81.55(0.56%)
10:51
英國FTSE
7034.06 -34.37(0.49%)
09/14
法國CAC
6652.97 -23.96(0.36%)
00:05
德國DAX
15722.99 +21.57(0.14%)
09/14

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