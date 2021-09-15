【時報-台北電】A股三大指數集體低開，光伏板塊漲幅居前。滬指報3651.16點，跌0.31%；深成指報14590.80點，跌0.24%；創指報3233.15點，跌0.11%。
盤面上不乏亮點。光伏板塊開盤衝高，拓日新能高開秒板，天合光能、能輝科技、嘉寓股份、晶科科技、中來股份等跟漲。油氣股繼續拉升，海油發展漲停封板，博邁科、洲際油氣、潛能恒信、惠博普等跟隨走高。元宇宙概念拉升走高，寶通科技漲超8%，數碼視訊、湯姆貓、中青寶、世紀華通跟漲。證券板塊持續拉升，中原證券漲超6%，國海證券、國元證券、浙商證券跟漲。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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