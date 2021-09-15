【時報-台北電】大陸國家統計局公布，8月規模以上工業原煤生產由降轉升，原油生產平穩增長，天然氣增長有所加快，電力增幅回落較大。以2019年8月份為基期，原煤生產2年平均增速由負轉正，原油生產保持平穩，天然氣、電力生產增長較快。
原煤生產由降轉升。8月生產原煤3.4億噸，同比增速由上月下降3.3%轉為增長0.8%，比2019年同期增長0.7%，兩年平均增長0.3%，日均產量1081萬噸。進口煤炭2805萬噸，同比增長35.8%。前8月生產原煤26.0億噸，同比增長4.4%，比2019年同期增長4.2%，兩年平均增長2.1%；進口煤炭19769萬噸，同比下降10.3%。
原油生產平穩，加工量降幅有所擴大。8月份，生產原油1703萬噸，同比增長2.3%，增速比上月回落0.2個百分點，比2019年同期增長4.7%，兩年平均增長2.3%。前8月生產原油13322萬噸，同比增長2.4%，比2019年同期增長4.0%，兩年平均增長2.0%。
天然氣生產有所加快。8月生產天然氣159億立方米，同比增長11.3%，增速比上月加快1.5個百分點，比2019年同期增長15.5%，兩年平均增長7.5%，日均產量5.1億立方米。前8月生產天然氣1361億立方米，同比增長10.8%，比2019年同期增長20.5%，兩年平均增長9.8%。
電力增幅回落較大。8月發電7383億千瓦時，同比增長0.2%，增速比上月回落9.4個百分點，比2019年同期增長7.1%，兩年平均增長3.5%，日均發電238.2億千瓦時。前8月發電53894億千瓦時，同比增長11.3%，比2019年同期增長11.6%，兩年平均增長5.7%。（編輯整理：張嘉倚）
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