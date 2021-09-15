【時報記者任珮云台北報導】今年以來外資已賣超近5200億台幣(去年賣超5400億台幣)，使得台股近期震盪不小。施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光認為，隨著第四季美國感恩節、聖誕節消費旺季行情到來；以及台灣疫情受控、消費信心回升，10月振興券發放，配合疫苗覆蓋率提升，都將有助內需動能回升。

從評價面來看，台灣企業的股東權益報酬率(ROE)較過去提高，目前居於新興市場之冠、全球第二高水位，在台股本益比降至合理區間之下，股價修正後的逢低進場良機已經浮現。除此之外，歷史經驗顯示，9～10月通常是逢低進場佈局的時點，只要經濟處於擴張，即使動能下滑，股市依然後市可期。

今年以來，外資已賣超近5200億台幣，逼近去年一整年的5400億台幣，7月就賣超1200多億台幣，導致台股在高檔震盪不斷。

不過，從總經面來看，美國參議院通過1兆美元基礎建設計畫，眾議院可望在9月中旬通過；2021年第四季/2022年第二季民主黨推動3.5兆美元預算框架，內容涵蓋氣候變遷投資、醫療保險、稅收抵減項目，透過預算協商程序推動將無須共和黨支持。而第四季是美國感恩節、聖誕節消費旺季，隨著台灣疫情受控，消費信心回升至疫情爆發前水準，10月振興券發放、疫苗覆蓋率提升，都有助內需回溫。

在評價面，台灣現在股東權益報酬率和股價淨值比(PB)均較過去提高，尤其台灣企業的股東權益報酬率更在新興市場居冠，為全球第二高。值得關注的是，根據歷史經驗，9～10月通常是台股逢低進場的佈局時點，在台股本益比降至15倍的相對低檔之下，現在會是逢低進場、參與第四季旺季行情的時點。

如果看到台股的產業面。今年下半年至明年上半年，半導體成長動能可望延續，如晶圓代工、ABF載板、矽晶圓等，其客戶已在預定未來一年產能，報價趨勢往上。而車用IC缺貨，使得今年車市不如預期，需求延至明年。此外，因今年零件缺貨、疫情停工，運輪量能不夠，明年需求遞延，或需要建立安全庫存的還有電源管理等特殊應用IC、筆電、電視、網路交換器、伺服器、單車、衣服、鞋子等消費品。

今年企業獲利仍在上調，但明年可能有基期太高疑慮，目前最新預估台股2021年與2022年企業獲利年增率分別為50％與0％，但好處是投資人對明年預期很低，如果明年歐美景氣續擴張，台灣也將隨之成長，仍可以樂觀看待。

(時報資訊)