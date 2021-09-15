【時報-台北電】大陸國家統計局表示，8月國民經濟發展韌性持續顯現。
8月全國規模以上工業增加值同比增長5.3%，兩年平均增長5.4%，比7月份回落0.2個百分點；環比增長0.31%。高技術製造業增加值同比增長18.3%，比7月份加快2.7個百分點；兩年平均增長12.8%，加快0.1個百分點。
8月全國服務業生產指數同比增長4.8%，兩年平均增長4.4%，比7月份回落1.2個百分點。其中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業生產指數同比增長16.2%，租賃和商務服務業生產指數增長11.4%。1-8月份，服務業生產指數同比增長17.7%，兩年平均增長6.2%。從主要行業看，8個分行業生產指數同比均保持增長。
8月社會消費品零售總額34395億元，同比增長2.5%，兩年平均增長1.5%，比7月份回落2.1個百分點；環比增長0.17%。1-8月份，社會消費品零售總額281224億元，同比增長18.1%，兩年平均增長3.9%。
前8月全國固定資產投資(不含農戶)346913億元，同比增長8.9%，兩年平均增長4.0%，比1-7月份回落0.3個百分點；8月份環比增長0.16%。
8月貨物進出口總額34293億元，同比增長18.9%，比7月份加快7.4個百分點。其中，出口19028億元，同比增長15.7%；進口15265億元，同比增長23.1%。進出口相抵，貿易順差3763億元。
就業形勢總體穩定，青年人城鎮調查失業率下降。前8月全國城鎮新增就業938萬人，完成全年目標的85.3%。8月份，全國城鎮調查失業率為5.1%，與7月份持平。
居民消費價格總體平穩，工業生產者出廠價格漲幅有所擴大。8月居民消費價格(CPI)同比上漲0.8%，漲幅比7月份回落0.2個百分點；環比上漲0.1%。全國工業生產者出廠價格同比上漲9.5%，漲幅比7月份擴大0.5個百分點；環比上漲0.7%。工業生產者購進價格同比上漲13.6%，漲幅比7月份擴大0.5個百分點；環比上漲0.8%。1-8月份，全國工業生產者出廠價格、工業生產者購進價格同比分別上漲6.2%、8.6%。
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