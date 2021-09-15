【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數210.41點，跌1.72點；總計178家漲、430家跌、79家持平；委買6397756張、委賣4066865張；總成交值269.48億元。

(時報資訊)

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