【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17354.29點，跌80.61點；總計225家漲、611家跌、108家持平；委買25098902張、委賣16966614張；總成交值1017.25億元。

(時報資訊)

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