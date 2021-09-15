【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二蘋果公司在線上舉辦備受期待的秋季新品發表會，以新款iPad和iPad mini平板電腦打頭陣，並以iPhone 13系列旗艦手機壓軸。此外，蘋果亦推出新一代智慧錶Apple Watch Series 7，但這次並未發布新款AirPods無線藍牙耳機。

在蘋果活動開幕的前5分鐘，已經有超過30萬名觀眾湧入YouTube等著觀看直播，顯示蘋果仍然可以通過這類活動為其新產品創造巨大的消費者需求。

去年收看蘋果9月新品發表會直播節目的觀眾超過150萬人。

除了YouTube，這場產品發表會也在蘋果網站上播放。

新款iPad平板在周二活動結束後就會開始銷售，並在下周出貨。新款iPhone手機將於9月17日周五開賣，於9月24日周五出貨。Apple Watch Series 7智慧錶將於今年秋季晚些時候出貨。

iPhone 13

最新一代的iPhone 13手機配備新的A15 Bionic處理器、更大的電池、更多儲存空間，並添加新的相機功能。

iPhone 13價格與iPhone 12相同，都是從799美元起跳，且入門款iPhone 13的儲存容量擴大1倍，達到128GB。蘋果並加大iPhone 13和iPhone 13 mini的電池容量，宣稱iPhone 13充一次電的續航力是iPhone 12的兩倍半。

iPhone 13 mini版價格從699美元起跳。

iPhone 13手機採用新的5奈米技術，此款A15 Bionic處理器被認為是運算速度最快的智慧手機晶片。在iPhone 13 Pro系列亦配備新的5核GPU，宣稱其繪圖效能超越所有智慧手機。蘋果表示，新機比領先的競爭產品還快上30%～50%，將提升影片應用程式、遊戲和新相機功能的品質。

和iPhone 13最大的不同，在於iPhone 13 Pro/Pro Max配備了新的3眼後置相機系統，包括升級超廣角鏡頭，改進了光圈，以強化在低光源環境下的拍攝品質。

iPhone 13 Pro價格自999美元起跳，Pro Max自1,099美元起跳。所有三種型號提供石墨、金色、銀色和天峰藍等4種顏色，以及128GB、256GB、512GB和新加入的1TB等4種儲存容量選項。

智慧錶

蘋果重新設計了最新款的Apple Watch，加大了其顯示螢幕，並給予更柔和圓潤的邊角。與Series 6相比，新款Series 7智慧錶的邊框寬度減少40%。其售價自399美元起跳，將於今年秋季上市。

蘋果智慧錶的其中一項重要功能Fitness+將加入皮拉提斯和冥想等新的健身訂閱服務，受此打擊，周二派樂騰（Peloton）股價下跌2.70%，慧優體（Weight Watchers）大跌4.56%。

值得注意的是，蘋果並未提供最新款Apple Watch上市的具體時間。《日經亞洲新聞》曾在9月初報導，由於遭遇製造方面的問題，蘋果已經延後新款Apple Watch的生產。

該報導指出，在展開小規模生產後，蘋果卻在組裝完成時對產品品質感到失望。消息來源表示生產延遲主要因為新款Apple Watch「斬新而複雜」的設計，包括引進了新的血壓感測器和防水功能。

iPad

新款iPad Mini亦配備A15 Bionic處理器，並提供5G行動通訊技術和USB-C接口。重新設計的iPad mini外型更薄，採用配備液態Retina顯示器的無邊框螢幕，並提供4種新顏色選擇，價格自499美元起跳。

此外，新款iPad Mini亦引進之前只有Pro版本才有的Center Stage人物置中功能，在FaceTime視訊通話時可隨著人的動作調整前置鏡頭。

尺寸較大的iPad採用A13 bionic處理器，也將引進Center Stage 功能，以迎合遠端上班與上課需求。普通款iPad價格自329美元起跳。

(時報資訊)