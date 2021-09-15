【時報-盤中焦點股】1.鴻海(2317)：台製電動車曝光，新領域布局再往前跨一步，今早逆勢走高1%，觸及110元。
2。廣宇(2328)：鴻海電動車曝光，股價跟著動起來，大漲逾7%。
3。康舒(6282)：Q3營收、毛利率好轉，量能增溫推動股價勁揚逾2%，將挑戰上周前高。
4。裕隆(2201)：電動車領域大跨一步，多方走路有風，企圖上探40元。
5。智伸科(4551)：日系外資首評喊買進，三大法人昨日齊買超，早盤強勢走高4%。
6。富邦媒(8454)：周年慶、振興券、雙11等炒熱旺季，跨過2000元大關後再創新天價，早盤朝2100元挺進。
7.中鋼構(2013)：遭外資連4日賣超，傳歐市鋼材行情震盪回檔恐波及下游，早盤高點回落跌7%，失守70元大關。
8.恆大(1325)：外資回頭敲進2連買超，仍不敵賣壓，股價續跌4%，失守50元關卡。
9.創意(3443)：Q4投信作帳行情，三大法人連日買超，產業題材飄香，晨盤續漲近2%。
10.乙盛-KY(5243)：MIH首款電動車提前曝光，鴻家軍概念股催油門，晨盤火速攻頂，衝上60元及月線。
11.永純(4711)：無懼遭列警示股，今拉第三根漲停，攻上逾4年半高價。
12.永光(1711)：3引擎需求點火，8月營收亮眼，早盤逆勢攀揚6%，站上逾6年高峰。
13.中華化(1727)：近日獲外資偏多操作，無懼遭列警示股，晨盤一度漲停，改寫逾10年高價。
14.三晃(1721)：今辦法說，吸引買盤卡位，股價放量攻頂，收復月線與10元票面。
15.中美實(4702)：市場看特用、精密化學品出貨動能，獲買盤點火拉抬，連兩日亮燈攻頂，登波段高。
16.精聯(3652)：今年營運轉強、Q3續旺，早盤攻漲停，創波段新高。
17.廷鑫(2358)：外資連2日買超，早盤買盤進駐，放量漲逾3%、改寫前高。
18.華城(1519)：三大法人連4日買超，早盤漲逾2%，相對大盤抗跌。
(時報資訊)