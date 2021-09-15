新冠肺炎衝擊全球，讓金控曝險策略亦有轉變。據金管會公布最新統計顯示，美國依舊是金控海外投資主要市場，持續蟬聯金控曝險金額第一大，到今年6月底近新台幣6.85兆元，其次是大陸市場曝險2.54兆元，值得注意是金控對南韓市場曝險額，第二季增近634億元，主要是投資增加564億元，對南韓總曝險金額近7,010億元，首次超越日本，成為金控第七大曝險市場。

新冠肺炎疫情在2020年首季開始漫延全球，金控明顯放緩對海外曝險速度，尤其在放款方面，所以到今年6月底，國內16家金控國內外總曝險額60.39兆元，其中海外曝險總額21.37兆元，一年半來增加近1.75兆元，而國內曝險金額逾39兆元，同期間是增加5.72兆元，可看出金控「錢留台灣」避險的趨勢。

6月底台股自疫情中反彈，金控集團投資已認列的評價利益，國內高達5,283億元，創歷史新高；國外則為1,473億元，比2020年底少了1,375億元，應該有不少是已實現掉的投資利益。

而金控今年第二季除國內投資曝險增加1.94兆元外，國外投資增加最多依舊是美國，單季增加1,175億元，其次就是南韓的564億元，三是秘魯一季內增加投資曝險近305億元，第四是智利增加221億元，再來是印尼增加218億元，第六才是對法國投資曝險增近152億元。

若拉長時間來看，金管會最早是2015年6月公布金控集團海外曝險額，當時第一大曝險地區即是美國，有2.56兆元，這六年來增加近4.29兆元，是金控曝險金額增加最多的地區。

大陸在六年前及今年6月底都是金控第二大曝險市場，但六年期間曝險金額只增加近207億元，主要是近二年銀行嚴控對大陸曝險額，到6月底金控對大陸總曝險額為2.54兆元。

原本第三大曝險市場香港，排名已掉到第五大，總曝險額約9,005億元，六年間增1,110億元；主要是金控集團在六年間增加對英國及法國的投資，6月底曝險額分別為1兆502億元及9,447億元，英國由原本第四大躍升第三大；法國則由第六大變成第四大曝險市場。

6月底金控第六到第十大曝險市場，分別是澳洲、南韓、日本及阿拉伯聯合大公國，六年前前10大中的荷蘭及新加坡，被南韓與阿聯取代。

(時報資訊)