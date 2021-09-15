【時報-台北電】8月大陸各地全面落實房地產長效機制，持續加強房地產市場調控，70個大中城市商品住宅銷售價格環比、同比漲幅總體延續回落態勢。
據測算，8月一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲5.7%和9.1%，漲幅比上月分別回落0.3和0.9個百分點。
二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.4%和3.2%，漲幅比上月均回落0.3個百分點。
三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲2.8%和1.9%，漲幅比上月分別回落0.5和0.4個百分點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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