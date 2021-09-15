【時報-台北電】8月大陸各地全面落實房地產長效機制，持續加強房地產市場調控，70個大中城市商品住宅銷售價格環比、同比漲幅總體延續回落態勢。

據測算，8月一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲5.7%和9.1%，漲幅比上月分別回落0.3和0.9個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.4%和3.2%，漲幅比上月均回落0.3個百分點。

三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲2.8%和1.9%，漲幅比上月分別回落0.5和0.4個百分點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#大陸 #大中城市 #商品住宅 #二手住宅

主要市場指數

紐約道瓊
34577.57 -292.06(0.84%)
05:19
S&P500
4443.05 -25.68(0.57%)
05:19
Nasdaq
15037.76 -67.82(0.45%)
05:16
費半指數
3449.39 -0.29(0.01%)
05:16
日經225
30510.05 -160.05(0.52%)
10:35
南韓KOSPI
3156.43 +7.60(0.24%)
10:46
香港恆生
25329.45 -172.78(0.68%)
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上證指數
3659.90 -2.70(0.07%)
10:51
深圳成指
14544.53 -81.55(0.56%)
10:51
英國FTSE
7034.06 -34.37(0.49%)
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法國CAC
6652.97 -23.96(0.36%)
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德國DAX
15722.99 +21.57(0.14%)
09/14

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