【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】市場缺乏方向，且受到礦產、金融以及精品類股拖累，14日歐股收平盤，STOXX 600指數收467.65點，跌0.04點。同時，原物料族群跌1.9%，金融產業也跌1.1%。

盈豐財資市場(CMC Markets)認為，13日歐股不錯出現反彈，但14日卻又類似上周走勢表現疲弱。其中，包括LVMH、開雲、歷峰與博柏利在內的精品業者，因中國大陸新冠疫情有升溫趨勢都下跌1.9%至3%不等。

Mirabaud證券認為，歐洲市場信心受到福建幾個城市封城的影響。因此，全球精品重鎮法國CAC 40指數跌0.4%。同時，英國因礦產類股走弱，富時100指數下跌0.5%。

14日歐股雖疲弱，但綜觀歐洲疫苗接種率相對較高，以及銀行與能源類股都很便宜，2021年歐股還是有表現空間。

美國8月消費者物價指數的增幅是6個月以來最小，表示通膨上漲幅度有限，但由於市場供給面持續吃緊，因此通膨應該還會在高點徘徊一陣子。

IG投顧表示，從美國8月消費者物價指數來看，通膨並沒有失控，因此美國聯準會應該還是會保持目前寬鬆政策不變。

個股方面，全球最大的珠寶製造商潘多拉，在宣布調高未來的財測目標以及要實施庫藏股後，股價漲6.8%。

JD Sports Fashion漲9.7%，因為陸續解封，大量民眾外出購物下，這家英國時尚運動零售商半年報創紀錄。

股價創新高的荷蘭特殊化學材料商DSM指出，正在考量自己材料部門銷售業績。

丹麥啤酒製造商Carlsberg跌3.5%，因德國銀行業者Berenberg兩次下調其投資評等至賣出。

(時報資訊)