周二美股全數收黑，台股今(15日)開盤震盪。(示意圖/達志影像) 蘋果新品發表會登場，受美國政府可能調高公司稅消息影響，周二(14日)美股全數收黑，台股今(15日)開盤下跌0.88點，以17434.02點平盤開出，台積電開盤下跌3元，隨即拉到平盤，蘋概股在大立光與鴻家軍帶頭下發光，股后大立光開高走高，觸及2590元，漲逾2%，另外，聯電開高0.2元，以66.2元開出，高端傳出將在哥比亞進行臨床試驗，股價開高走高，漲逾3%。

美國公布8月消費者物價指數(CPI)年增5.3%，核心CPI年增4%、月增0.1%，低於市場預期，通膨壓力降溫，周二美股開高，蘋果舉辦新品發表會，推出新款iPhone、iPad等，但因市場憂心5G手機換機潮放緩，以及蘋果正面臨法院檢視，蘋果股價下挫，拖累科技股走勢，加以受到美國政府可能調高公司稅消息衝擊，道瓊工業指數終場大跌292.06點，收在34577.57點，跌幅0.84%；標準普爾500指數下挫25.68點，以4443.05點作收，跌幅0.57%；那斯達克指數下跌67.82點，收在15037.76點，跌幅0.45%；費城半導體指數下跌0.29點，跌幅0.01%，以3449.39點作收。台股ADR部分，台積電下跌0.43%，聯電下跌1.73%。

受中秋連假前，市場觀望影響，台股14日開高走低，終場下跌11點，收在17434.9點，成交值2572億元，依然不到3千億元，三大法人買賣超情形，外資及陸資買超65.42億元，投信買超7.13億元，自營商賣超7.05億元，合計買超65.50億元。

(時報資訊)

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