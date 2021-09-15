【時報-台北電】台股人氣渙散，加上中秋長假將至，觀望氣氛更濃，連4交易日成交值都在2500億元上下。周二美股四大指數終場下跌，幅度介於-0.01%至-0.84%，其中道瓊指數表現相對弱勢，APPLE推出iPhone 13等新品惟利多出盡下跌，台積電ADR下跌0.43%，聯電ADR下跌1.73%，特斯拉上漲0.20%，蘋果下跌0.96%。

台指期今日結算，9月台指期開盤下跌59點，為17403點，金融期及電子期開低。蘋果新機題材未能提振，台股開盤為17434.02點，跌0.88點。台積電(2330)開盤在610元震盪，聯電(2303)小漲；萬海(2615)、長榮(2603)平盤震盪。

以歷史經驗來看，統計過去15年，中秋節前一日指數上漲機率為73%，後一日、後五日漲幅各達80%、87%，漲幅也各達0.3%、1.7%。台股長假前量縮，但產業基本面並沒有變，外資14日再轉為買超65億元，投信也買超7.51億元，自營商則賣超7億餘元，合計三大法人買超65.89億元。累計自8月23日來，外資已買超1472億元，而投信近四日連買16.72億元。面對台股後市，專家一建議可逢低布局「低位階股」，例如即將新機發表、今年股價明顯落後的蘋概股，以及長線基本面優、法人積極加碼的晶圓代工、矽晶圓、封測、金控、高殖利率股等。（編輯整理：張嘉倚）

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