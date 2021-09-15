【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數212.12點，跌0.01點；總計231家漲、189家跌、111家持平；委買922431張、委賣292332張；總成交值2.34億元。

(時報資訊)

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