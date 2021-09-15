【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17434.02點，跌0.88點；總計272家漲、310家跌、197家持平；委買3829425張、委賣1616906張；總成交值18.61億元。

(時報資訊)

#台股 #集中市場 #成交值

延伸閱讀