時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 09/15

黃金 1802.71

白銀 23.81

白金 936.63

鈀金 1978.40

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#亞洲貴重金屬 #黃金

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