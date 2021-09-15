時報-商情早報

1.需求下降，周二紐約鈀金重挫5%。

2.LME：09/14期銅收9442.00美元/公噸，跌120.50美元。

3.NYMEX：10月輕質原油漲0.01美元，每桶為70.46美元。

4.西德州原油下跌0.01美元，每桶為70.53美元。

5.09/14BDI運費指數為4221.00。

6.09/14SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌1.00美分。

7.NYCE：10月棉花漲0.55美分，每磅為94.96美分。

8.CBOT：9月黃豆粉跌3.50美元，每公噸為341.20美元。

9.09/14TRJ-CRB上漲0.32，為221.52。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)14日收盤均價2.68美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-需求下降，周二紐約鈀金重挫5%；因近期汽車製造商面臨晶片短缺問題，促使生產量下滑，進而打壓鈀金與白金需求，其中鈀金重挫5%，為連續6個交易日下跌，並創一年低點，而白金則跌近2%；另外因美元走軟支撐期金再次站上1800美元；周二(9/14)收盤報價，12月鈀金跌104.2美元，報每盎司1975.6美元，12月黃金漲12.7美元，12月白銀漲0.09美元，10月白金跌18.8美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-中國房地產前景疑慮，多數工業金屬價下跌；因投資者對全球最大金屬消費國中國，在房地產銷售大幅下滑之際，資金緊張的房地產市場感到擔憂，致倫敦(LME)周二(9/14)多數工業金屬價格下跌，其中鋁價和鎳價從多年高點回落。終場周二期錫下跌90美元；期鎳下跌103美元；期鋅下跌32.5美元；期鋁下跌65.5美元；期銅下跌120.5美元；期鉛下跌20.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-好壞消息參半，周二歐美原油期貨持穩；儘管熱帶風暴尼古拉斯已增強為颶風，並為德克薩斯州帶來暴雨和停電，但大多數煉油廠仍正常運轉；此外，美國墨西哥灣超過39%的原油和天然氣生產依然關閉，令終場油價呈持穩態勢，仍處近1個月以來高點；美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.01美元，漲幅0.01%，報70.46美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.09美元，漲幅0.1%，報73.60美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-利多消息提振，周二BDI指數連4漲；因中國東海受到颱風璨樹的影響，擾亂了船舶供應，加上全球港口擁堵，擴大了航運限制，使得海岬型船運價增加近790美元，激勵波羅的海乾散貨BDI指數，呈現連續4個交易日上漲態勢；其中最新報價BDI指數上漲58點，收4221點，漲幅1.4%；BCI指數上漲94點，收6474點，漲幅1.5%；BPI指數上漲 62點，收作3756點，漲幅1.7%；BSI指數上漲30點，收作3210點，漲幅0.9%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-股市勁漲推助，周二日本天然橡膠期貨反彈走高；受惠於日經指數強漲，並觸及31年新高，提振市場風險偏好，抵消芯片短缺促使全球汽車生產緩慢因素，大阪和上海期膠大幅走高；大阪OSE交易所指標2期貨漲1.3%，報每公斤203.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.6%，報每公斤176美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲逾2%，收於每噸12875元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨上漲 2%，因需求強勁加上全球供應擔憂而走強，而美元走軟亦進一步支撐；美國農業部 (USDA) 報告美國作物狀況每周下降後，玉米小幅走高，大豆在收穫壓力緩和前漲跌互見，終場9月大豆漲4美分，報1276.5美分， 9月玉米漲6.25美分，報503美分，9月小麥漲10.5美分，報685美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-憂供給緊張，周二紐約棉花期貨反彈近1%；市場擔憂颶風尼古拉斯帶來大範圍洪水和停電，進而對作物受損，以及美元走軟進一步支撐天然纖維，推助棉價反彈勁漲，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲0.6%，報每磅94.96美分，12月棉花期貨漲0.9%，收盤每磅93.66美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周二記憶體現貨市場報價持續走弱，整體需求動能顯得冷清，僅在部分指定顆粒上有零星詢價動作，市場多數持觀望態度，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.22%，報4.059美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.49%，報2.632美元；快閃記憶體部份，整體買氣薄弱，成交量有所減少，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.462美元；32Gb MLC持平，報價為2.056美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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