蘋果公司（Apple）今天發表第7代智慧手錶Apple Watch Series 7，採用更窄邊框將螢幕區域最大化，並提升充電速度，是第一款擁有IP6X防塵認證並維持WR50防水等級的Apple Watch。

Apple Watch Series 7將於秋季末開始發售，此次推出午夜色、星光色、綠色、全新藍色與紅色共5款全新鋁金屬錶殼顏色，台灣銷售價格尚未公布。

蘋果指出，Apple Watch Series 7是史上最耐用的Apple Watch，擁有更堅固、更抗裂的水晶玻璃錶面，比前一代增厚50%。顯示器擴大將近20%的螢幕區域，且邊框只有1.7公釐，比前一代機型縮小40%。

當使用者看錶時，Apple Watch Series 7的隨顯Retina顯示器在室內亮度比Apple Watch Series 6提升最高達70%。

經過最佳化的使用者介面，充分運用Apple Watch Series 7全新顯示器的形狀和尺寸，並提供2種更大的字體與全新QWERTY鍵盤，方便使用者輸入；透過裝置端的機器學習技術，可根據上下文預測下一個字詞，提升打字速度。

Apple Watch Series 7充電一次的電池續航力可達18小時，透過全新充電結構與磁性快速充電器USB-C連接線，充電速度比前一代機型提升33%。（編輯：張良知）1100915

(時報資訊)