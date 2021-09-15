蘋果公司（Apple）今天發表iPhone 13及13 Pro系列新手機，縮減螢幕上方「瀏海」感應區域，支援電影級模式錄影，能自動創造細膩景深、變換焦點，台灣售價新台幣22900元起，最貴1TB容量iPhone 13 Pro Max要價54400元。

蘋果今天舉辦線上特別活動，由執行長庫克（Tim Cook）主持，第一個登場的硬體產品是第9代iPad和8.3吋iPad mini，導入旗艦機型iPad Pro的「人物居中」功能。

接著亮相的硬體產品是Apple Watch Series 7，採用更窄邊框，放大可用螢幕區域；壓軸登場的iPhone 13系列共有4款機型，包括5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13、6.1吋iPhone 13 Pro、6.7吋iPhone 13 Pro Max。

外界傳聞的無線耳機AirPods 3及搭載新一代自家晶片的筆記型電腦MacBook，皆未在此次發表會亮相。

iPhone 13 mini和iPhone 13搭載更快的A15仿生晶片，雙鏡頭相機重新設計，採對角線排列，全新超廣角相機讓照片暗部細節更清楚，全新的廣角相機進光可提升47%，並加入感光元件位移式光學影像穩定功能。

iPhone 13系列支援「電影級」模式，只要開始錄影，電影級模式就會自動將焦點放在拍攝主體上，同時在主體周圍創造出好看的景深效果；當有顯眼的新主體正要入鏡時，電影級模式也能察覺到並自動將焦點變換到他們身上，讓用戶輕鬆拍出電影感十足的影片；甚至能在拍攝後再變換焦點或調整散景的程度。

高階機型的iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max推出天峰藍、銀、金、石墨4種顏色，具備ProMotion自動適應更新頻率技術，更新頻率在每秒10到120次間自動調整。當需要卓越的繪圖處理效能時，會提高更新頻率，不需要時則降低更新頻率以節省電量；甚至還會配合手指捲動速度，自動調整更新頻率。

iPhone 13 Pro系列的相機系統迎來歷代最大升級，除了電影級模式外，還可拍攝微距影片，包括慢動作和縮時攝影。廣角相機具備更大光圈和iPhone歷來最大的感光元件，並運用光學雷達掃描儀拍攝「夜間」模式人像照；超廣角相機具備更大光圈、更快的感光元件及全新自動對焦功能。同時，望遠相機具備3倍光學變焦，也支援夜間模式。

iPhone 13系列也全面提升電池續航力，以iPhone 13 Pro Max為例，相較前一代機型可增加2.5小時使用時間；iPhone 13可增加1.5小時。

iPhone 13系列將從17日晚上8時開放預訂，24日開始發售。iPhone 13 mini台灣售價為2萬2900元起，iPhone 13為2萬5900元起，iPhone 13 Pro為3萬2900元起，iPhone 13 Pro Max為3萬6900元起。（編輯：張良知）1100915

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