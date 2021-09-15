【時報記者沈培華台北報導】國內兩大工具機展—由外貿協會及台灣機械工業同業公會共同主辦的「台北國際工具機展(TIMTOS)」及台灣工具機暨零組件公會主辦的「台灣國際工具機展(TMTS)」將於2022年首次攜手聯盟，於2月21日至26日在台北盛大舉行，將向國際買主展現臺灣工具機產業的大團結，有助推升台灣工具機產業的國際地位。

2021年1至8月台灣工具機累計出口金額為17.55億美元，較2020年同期成長22.2%，外銷訂單屢傳捷報。此時，台灣二大工具機展覽TIMTOS及TMTS達成共識將於2022年2月聯名同期展出，將創造1+1大於2的展覽效益，攜手為台灣工具機業者掌握成長中的國際商機。

兩展多年來各自分於台北及台中展出，各具展覽特色，展覽規模也都逐屆成長，但受疫情及台中展館場地之不可抗因素影響下，TIMTOS 2021及TMTS 2020都改以線上展方式呈現。全球工具機產業今年遇產業復甦、需求升高、相對的業者對實體展覽也殷切期盼。在行政院副院長沈榮津的指導下，促成兩展三方以聯名辦理方式合作，三方都願意秉持共同維護臺灣工具機產業國際形象之原則合作，共同掌握國際工具機產業復甦契機。

全球主要工具機消費市場如中國、美國、土耳其、俄羅斯、泰國市場訂單已強力回流。2022年二展聯合展出內容除金屬切削工具機、綜合加工機及金屬成型工具機外，也將展出各式智慧機械，「智慧機械」為是行政院5+2產業創新政策之一，TIMTOS及TMTS的聯盟將更完整呈現我國智慧機械研發成果，帶動其他產業發展立下重要基礎。

(時報資訊)