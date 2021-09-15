【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國通膨出現緩解跡象，但經濟的不確定性，以及調漲企業稅的可能性持續升高，使投資人信心受挫，周二華爾街股市三大指數收黑。

市場的樂觀情緒在盤中逐漸消退，扭轉了美國消費者物價指數（CPI）在盤初帶動的漲勢，提醒美股在9月向來走得不是那麼順利。

本月以來標普500指數下跌近1.8%，但自年初以來已經上漲逾18%。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，市場可能只是準備要經歷一場遲來的修正，以季節性的角度來看，9月往往是基金經理人的「作帳」（window dressing）期。

高傳染性Delta變種病毒加劇了對經濟復甦的悲觀情緒，現在有許多人預期股市將在年底前大幅拉回。Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示，我們仍然處於一個人們說了數個月的修正模式中。經濟數據一直落後預期，又遇上了Delta變種病毒肆虐。

國會民主黨人持續推進拜登總統提出的3.5兆美元支出方案，備受市場關注的企業稅調升越來越接近成為現實，屆時企業稅率將從21%調升至26.5%。

周二收盤，道瓊工業指數下跌292.06點或0.84%，為34,577.57點。標普500指數跌25.68點或0.57%，為4,443.05點。那斯達克指數跌67.82點或0.45%，為15,037.76點。

標普500指數11大類股全面收黑，能源股跌1.55%，跌幅最大，其次為金融股下跌1.41%。

美國8月CPI低於市場預期，通膨放緩支持聯準會主席鮑爾斷言通膨急升只是暫時現象的主張，並安撫市場對聯準會恐提前收緊貨幣政策的擔憂。

美國公債殖利率在數據公布後下跌，使金融股承壓。資金輪動再起，從價值股再度回到成長股。

蘋果舉辦今年最備受期待的新品發表會，惟股價收跌1.0%，對標普500指數和那斯達克指數的拖累最大。

Intuit宣布以120億美元收購數位營銷平台Mailchimp，股價上漲1.9%。

CureVac重挫8.0%，該德國生技公司取消其實驗性新冠疫苗的生產協議。

(時報資訊)