【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210914)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
鴻海(2317) 富邦金(2881) 台中銀(2812) 國票金(2889) 嘉里大榮(2608)
益登(3048) 合一(4743)
2.連續賣超四日的股票：
亞泥(1102) 鈺創(5351) 晶焱(6411)
3.連續賣超三日的股票：
宏碁(2353) 新光鋼(2031) 振曜(6143) 台新金(2887) 聲寶(1604)
瑞昱(2379) 榮成(1909) 德宏(5475) 台燿(6274) 精星(8183)
均豪(5443) 宏齊(6168) 國碩(2406) 台嘉碩(3221) 加百裕(3323)
長科*(6548) 宅配通(2642)
4.連續賣超二日的股票：
和碩(4938) 網家(8044) 寶成(9904) 群創(3481) 永捷(4714)
福邦證(6026) 神達(3706) 旺宏(2337) 百和(9938) 智冠(5478)
長榮(2603) 陽明(2609) 新興(2605) 萬海(2615) 華航(2610)
長榮航(2618) 榮運(2607) 頎邦(6147) 太子(2511) 群聯(8299)
晶豪科(3006) 穩懋(3105) 環球晶(6488) 宣德(5457) 僑威(3078)
光聯(5315) 元太(8069) 光磊(2340) 光寶科(2301) 華新科(2492)
佳邦(6284) 蜜望實(8043) 致振(3466) 加高(8182) 普誠(6129)
驊訊(6237)
5.轉買為賣的股票：
中華電(2412) 東捷(8064) 晟德(4123) 友達(2409) 宏達電(2498)
建錩(5014) 泰豐(2102) 統振(6170) 光頡(3624) 大國鋼(8415)
佳大(2033) 盛餘(2029) 台耀(4746) 第一銅(2009) 彩晶(6116)
宏遠證(6015) 金寶(2312) 大聯大(3702) 華夏(1305) 集盛(1455)
和桐(1714) 中石化(1314) 台聚(1304) 宏遠(1460) 南紡(1440)
華榮(1608) 台船(2208) 益航(2601) 中菲行(5609) 東和鋼鐵(2006)
允強(2034) 彰源(2030) 大成鋼(2027) 中鴻(2014) 燁輝(2023)
聚亨(2022) 官田鋼(2017) 大亞(1609) 力麒(5512) 榮剛(5009)
台玻(1802) 華紙(1905) 永豐餘(1907) 正隆(1904) 國統(8936)
美而快(5321) 富喬(1815) 錦明(3230) 光洋科(1785) 九豪(6127)
朋程(8255) 中化生(1762) 春源(2010) 磐儀(3594) 海光(2038)
宏泰(1612) 威健(3033) 燁興(2007)
6.賣超前20名：
金融股：
富邦金(2881) 台中銀(2812)
電子股：
群創(3481) 友達(2409)
傳產股：
長榮(2603) 燁輝(2023) 大成鋼(2027) 彰源(2030) 中鴻(2014)
中鋼構(2013) 萬海(2615) 東森(2614) 大國鋼(8415) 第一銅(2009)
允強(2034) 春源(2010) 聚亨(2022) 榮剛(5009) 集盛(1455)
海光(2038)
(時報資訊)