【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210914)
1.外資連續買超五日以上的股票：
南亞(1303) 台泥(1101) 王道銀行(2897) 華南金(2880) 永豐金(2890)
中壽(2823) 龍巖(5530) 力旺(3529) 福華(8085) 萬潤(6187)
2.連續買超四日的股票：
中鋼(2002) 立端(6245) 康和證(6016) 華新(1605) 遠東新(1402)
新纖(1409) 至上(8112) 岳豐(6220)
3.連續買超三日的股票：
正新(2105) 台灣大(3045) 中信金(2891) 元大金(2885) 上海商銀(5876)
台塑化(6505) 中美實(4702) 聯亞(3081) 合庫金(5880) 開發金(2883)
第一金(2892) 新光金(2888) 京城銀(2809) 臺企銀(2834) 三商壽(2867)
遠傳(4904) 宏捷科(8086) 聯發科(2454) 台化(1326) 亞聚(1308)
中纖(1718) 台肥(1722) 新美齊(2442) 東隆興(4401) 千附(8383)
達爾膚(6523) 盛弘(8403)
4.連續買超二日的股票：
華碩(2357) 國泰金(2882) 統一(1216) 潤泰新(9945) 嘉泥(1103)
大江(8436) 亞昕(5213) 中天(4128) 愛地雅(8933) 神盾(6462)
遠東銀(2845) 群益證(6005) 廣達(2382) 仁寶(2324) 精英(2331)
愛之味(1217) 聯成(1313) 神隆(1789) 中華化(1727) 東洋(4105)
盛群(6202) 華泰(2329) 宇環(3276) 台郡(6269) 樺晟(3202)
萬泰科(6190) 康舒(6282) 銘異(3060) 華晶科(3059) 華容(5328)
台半(5425) 太景*-KY(4157) 和益(1709) 運錩(2069) 廷鑫(2358)
5.轉賣為買的股票：
台積電(2330) 潤泰全(2915) 晶宏(3141) 聯電(2303) 金居(8358)
上詮(3363) 漢磊(3707) 富強鑫(6603) 創惟(6104) 兆豐金(2886)
玉山金(2884) 技嘉(2376) 矽格(6257) 同致(3552) 永光(1711)
裕民(2606) 慧洋-KY(2637) 台驊投控(2636) 方土昶(6265) 京元電子(2449)
景碩(3189) 中美晶(5483) 合晶(6182) 原相(3227) 矽創(8016)
智原(3035) 新唐(4919) 世界(5347) 南亞科(2408) 南茂(8150)
華邦電(2344) 威剛(3260) 菱生(2369) 欣銓(3264) 精材(3374)
矽統(2363) 譜瑞-KY(4966) 敦泰(3545) 光罩(2338) 金像電(2368)
欣興(3037) 台達電(2308) 一詮(2486) 廣運(6125) 晶采(8049)
旺矽(6223) 久元(6261) 立敦(6175) 力致(3483) 強茂(2481)
系統電(5309) 聚和(6509)
6.買超前20名：
金融股：
開發金(2883) 中信金(2891) 新光金(2888) 元大金(2885) 合庫金(5880)
臺企銀(2834) 兆豐金(2886) 華南金(2880) 中壽(2823) 第一金(2892)
玉山金(2884)
電子股：
聯電(2303) 仁寶(2324) 菱生(2369) 聯發科(2454) 智原(3035)
一詮(2486)
傳產股：
台泥(1101) 聚和(6509) 潤泰新(9945)
(時報資訊)