【時報記者王逸芯台北報導】隨著國內5G正式進入商用，對小型基地台的需求也將隨之增加，義隆(2458)旗下義傳科技，公布新產品Yucca(MT38212 2x2 5G-NR RF射頻端收發器晶片，MT3812)，這是義傳第一款5G相關產品，等於正式宣告進軍5G市場。為加速搶攻先機，義傳近日內也完成由國發基金及台杉投資共同領投的新一輪募資，將全力提供義傳在5G發展所需的資源。

義傳為義隆電子之子公司，對於旗下子公司能在短時間內正式進軍5G市場，且新一輪募資亦已到位，義隆集團兼義傳董事長葉儀(日告)相當滿意，並宣佈義傳將以5G產品射頻收發晶片Yucca正式進軍5G市場，而新一輪的資金更將增強其在5G的市場位置。

5G正式進入商用後，各式解決方案正在迅速發展，除了是室內建築物或特定區域的企業私網佈建應用外，針對戶外公共網路的最佳化佈建，如各式小基站的設立，將會成為5G電信系統整合商和營運商在提供商用部署的關鍵，義傳的產品正是電信相關供應商擴大5G布局的關鍵零組件。

義傳業務執行副總裁Didier Boivin表示，這款5G-NR RF收發器是義傳為了5G推出的第一款相關晶片，可應用於不斷成長的5G遠端無線單元(RRU)、小型基地台及客戶終端設備(CPE)的市場。義傳還將持續推出一系列5G晶片，結合其在有線寬頻市場的領導地位並無縫接軌到新興的5G市場，提供在5G應用完整的軟應體解決方案。

此次與國發基金共同領投義傳的台杉投資總經理翁嘉盛也相當看好義傳在5G市場的發展。翁嘉盛表示義傳多年來專注於混合模式和射頻晶片設計，並與NXP結為策略合作夥伴提供5G整合方案。當全球加速發展5G的同時，這款新的5G射頻晶片Yucca誕生的正是時候。不只硬體開發成功，義傳這次為了加速客戶導入市場的時間，還提供客製化的晶片整合服務，同步提供客戶軟體與硬體的開發組合（HDK和SDK）。軟硬整合絕對是未來科技產業的發展趨勢，台杉投資將全力協助義傳新產品在全球5G市場的開拓。

(時報資訊)

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