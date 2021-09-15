一名男子透露，過去在台積電面試時，因老實回答面試主管問題，而被列入黑名單。（圖／示意圖，達志影像） 很多理工人都嚮往進入護國神山台積電工作。一名男子表示，過去曾到台積電面試，當時面試主管問他「為什麼大學成績都在後半段」，他坦承大學時玩比較兇後就被請出去，沒想到這次想再透過朋友引薦，卻被告知早已被列入黑名單，令他十分慌張「這輩子是不是已和台積電無緣了」？

原PO日前於論壇《Dcard》透露，4年前正在找研發替代役時，曾收到台積電的面試邀約，當時面試主管看了他的經歷後，只詢問「為什麼大學成績都在後半段？」他據實回答說「因為大學時玩得比較兇，以為只要考上好大學就好，不知道成績原來這麼重要」，話才說完他就被對方請出去，且再也沒有下文。

原PO說，現在已服完研發替代役，也進入職場工作兩年，想轉換環境，因此請求在台積電就職的朋友幫忙推薦，沒多久就接到台積電主管來電，但電話中卻告訴他「你已被列入黑名單，因此無法發出面試邀約」。他聽完臉都垮了，並將過程PO上網尋求協助，「是否有解鎖的辦法？我的人生是否已和台積電無緣了？」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應，「有夠好笑的，你居然照實講？」、「雖然不懂為什麼這樣就列黑名單，但你不要這麼誠實」、「怎麼有人會蠢到自曝其短？」；不過也有人質疑「你面試時是不是有什麼驚人之舉？否則單靠主管無法永久黑你」。

(時報資訊)

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