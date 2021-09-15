【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)09/14收221.52，上漲0.32。 (商品行情網)

(時報資訊)

#CRB #商品指數 #商品行情

重要商品行情

（更新：2021/09/15）
日本近月RSS3橡膠
188.50 +1.50
紐約近月棉花
94.96 +0.55
倫敦三個月期鎳
19623.00 -103.00
BDI綜合指數
4221 +58.00
紐約近月輕質原油
70.46 +0.01
倫敦近月布蘭特
73.60 +0.09
紐約近月黃金
1807.1 +12.70
紐約近月天然氣
5.260 +0.03
倫敦三個月期銅
9442.00 -120.50
紐約近月RBOB汽油
2.1724 +0.01
芝加哥近月玉米
503 +6.25
芝加哥近月黃豆
1276.5 +4.00

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