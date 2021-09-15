時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.抱股過中秋，名師首選蘋概。(工商時報)
2.8月CPI月增、年增幅縮小，美國通膨壓力喘口氣。(工商時報)
3.萬海造船造櫃，兩年砸600億。(工商時報)
4.恒大傳破產，深陷流動性危機。(工商時報)
5.Gogoro傳借殼赴那斯達克上市。(工商時報)
6.204萬人急著接種第2劑等嘸莫德納，政府快催貨。(中國時報)
7.廈門爆疫情，牽動蘋果備貨。(經濟日報)
8.鴻海、裕隆在歐洲秘密打造，台製電動車曝光。(經濟日報)
9.TI延後出貨又漲價，電池模組叫苦。(電子時報)
10.IC設計包產能雜音現，長料庫存修正傳言不斷。(電子時報)
大陸頭條：
1.廣東2025年資本要素市場化配置改革目標，境內外上市公司超1500家。(上海證券報)
2.華為鴻蒙操作系統正式進入工業互聯網領域。(上海證券報)
3.國家能源局：8月份全社會用電量同比增長3.6%。(證券時報)
4.政策利好密集釋放，製造業投資蓄勢添能。(經濟參考報)
5.增速位列全國第一，海南吸收外資領跑全國。(經濟參考報)
國際頭條：
1.中國雷霆監管之下，多家巨頭市值蒸發數千億美元。﹙路透社﹚
2.美國力爭世界領導人支持全球新冠疫苗接種率70%目標。﹙路透社﹚
3.花旗集團和摩根大通預期第三季市場營收下降。﹙路透社﹚
4.中國要求網路公司停止過濾競爭對手的網址連結。(華爾街日報)
5.聯準會官員為11月啟動縮減購債做準備。(華爾街日報)
6.Delta疫情之下邊境封鎖延長，經濟成本持續上升。(華爾街日報)
(編輯整理：張嘉倚)
(時報資訊)