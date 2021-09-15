【時報記者林資傑台北報導】金管會為鼓勵信託業按「信託2.0」計畫發展全方位信託服務，經斟酌信託公會建議訂定相關評鑑及獎勵措施、設立4大獎項，績優業者將可享有申請信託相關業務時自動核准等獎勵措施。評鑑將分為去年9月至今年底、明年元月至年底2期評鑑。

金管會去年9月1日發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，盼引導信託業提升信託服務功能，積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才，並透過整合機構內部資源及對外跨業合作，改變過於偏重理財信託的現況，發展為客戶量身訂作的全方位信託業務。

為鼓勵信託業依「信託2.0」計畫發展全方位信託服務，金管會經參酌信託公會擬具建議條文，訂定「信託業推動信託2.0計畫評鑑及獎勵措施」，設立「最佳信託獎」、「安養信託獎」、「員工福利信託獎」及「信託業務創新獎」等4項獎項。

其中，機構評鑑獎項「最佳信託獎」的評鑑項目，包括內部組織調整與整體資源整合、人才培育、宣導及產學合作、跨業結盟等重要指標。而各單項業務獎項「安養信託獎」、「員工福利信託獎」及「信託業務創新獎」評鑑項目，則包括各項質化及量化指標。

銀行局副局長童政彰表示，「信託2.0」評鑑及獎勵措施實施期間，每年經信託公會邀集具公信力團體或學者專家辦理評鑑後，由金管會擇定績效優良信託業者進行頒獎表揚，並給予申請信託相關業務自動核准等獎勵措施。

金管會表示，盼透過訂定上述評鑑及獎勵措施，有效鼓勵信託業整合機構內部資源提升信託部門職能，並透過與社福團體、安養機構及醫療機構等業者跨業合作，發展符合客戶多元化需求的信託服務。

(時報資訊)