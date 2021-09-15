【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.下周四天中秋節連假，投資人到底要不要抱股過節？三位投資專家一致建議，可逢低布局「低位階股」，例如即將新機發表、今年股價明顯落後的蘋概股，以及長線基本面優、法人積極加碼的晶圓代工、矽晶圓、封測、金控、高殖利率股等。

2.全球鬧船荒，有船者得天下，萬海預計今、明兩年共砸下高達21.45億美元造船造櫃，相當於近600億台幣，遠超出萬海過去十年來資本支出總和。萬海總經理謝福隆表示，目前市場上最大問題就是缺船缺櫃，投資船舶與貨櫃等生財工具，就是投資未來。

3.蘋概股持續積弱、外資對電子股興趣弱化，傳產族群領頭羊倒是一棒接一棒，繼中鋼領漲鋼鐵族群後，外資最新風向轉往水泥族群，摩根大通證券指出，受電力短缺與環保法規收緊影響，聚焦華南市場的台泥表現空間更大，給予「優於大盤」投資評等。

4.五月以來市值，10檔添逾千億，據統計，市值增加前10高股為台積電、富邦金、萬海、長榮、富邦媒、中租-KY、矽力-KY、陽明、聯電、國泰金等，台積電市值增3,371億元最多，其餘都大增1～2千億元。

5.外電報導，台塑持股22.66％的子公司台塑美國，將支付285萬美元就違反聯邦空污法訴訟案達成民事和解。對此，台塑回應，此為美國法院宣布訊息，台塑美國方面已同意雙方和解，但尚待聯邦法院批准同意才能確定。

6.有鑑於東協電動車市場的爆發力，鴻海14日宣布與泰國國家石油成立合資公司，將斥資10～20億打造垂直整合生產據點。此外，鴻海旗下鴻華先進預計於10月18日展示的MIH平台首款電動車，14日意外在網路上曝光，鴻海證實並請大家拭目以待。

7.台苯10月14日股東臨時會董事改選戰火升溫，其中，市場派孫鐵漢陣營先前因資金轉進泰豐輪胎經營權爭奪，對台苯持股降至3％，原本4席董事恐因提前改選面臨腰斬窘境；為此，孫鐵漢在台苯股東臨時會公告後，緊急回補台苯股票，近日更在泰豐經營權提前協商定案下，孫鐵漢陣營重整資源、全力衝刺委託書徵求，力拚董事席次保衛戰。

8.市調機構指出，第四季電視面板供過於求的態勢確立，著眼於面板需求轉弱、價格走跌，面板廠計畫調節電視面板產能。估計第四季電視面板投入面積將較第三季減少2.1％，其中8.5代線投片量縮減幅度最大，季減幅度估計將高達11.5％。

9.衝季底作帳，12檔投信連買，據統計，投信連買天數逾四日之個股，包括晶宏、聯茂、中鋼、環球晶、富邦媒、台塑、健策、中租-KY、譜瑞-KY、精華、元太、儒鴻共12檔。

10.東南亞疫情持續延燒之際，今年來漲勢凌厲的歐洲市場，14日卻傳出熱軋主力鋼材行情震盪回檔，恐波及下游產品市場。對此，中鋼極力滅火表示，只有小幅波動，且是短期震盪的正常現象，不影響後市前景；中鴻（2014）也表示，銷往歐洲的鋼材數量不多，影響不大，且9月內外銷接單量力拚維持18萬多公噸。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意