【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.713元兌一美元收市，升值0.7分，成交值為7.97億美元。

2.集中市場14日融資減為2642.74億元，融券增為548511張。

3.集中市場14日自營商賣超7.05億元，投信買超7.51億元，外資買超65.43億元。

4.通嘉在USB-PD訂單持續滿載效應，以及反映成本的產品漲價。法人預期，通嘉第三季將可望改寫單季歷史新高，全年獲利將相較2020年倍數成長，並且這波訂單暢旺需求將有望一路延續到2022年。

5.記憶體封測大廠力成積極跨足邏輯IC封測，與轉投資封測廠超豐（2441）合力建置邏輯IC封測完整生產鏈。隨著國際IDM廠因疫情關係擴大封測委外代工，力成及超豐合作無間爭取訂單有成，已打進瑞薩、安森美、賽普拉斯、微芯等IDM大廠供應鏈，下半年營收成長動能可期，訂單能見度看到明年。

6.智冠表示，今年為止集團內雖因自有遊戲產品貢獻占比較低，但各事業群整體服務規模仍持續成長，下半年在新遊戲推出、IP授權分成帶動之下，將為後續營運添動能。

7.精英電腦受惠客戶在PC主機板拉貨力道持續增溫，加上迷你電腦、工業電腦等相關業務隨商用市場回溫增長，8月出貨動能在缺料略緩解之際大幅彈升，同步拉抬其單月合併營收一舉衝上32個月來新高。

8.大陸紡織成衣業景氣復甦，越南等東南亞國家疫情嚴峻，部分成衣業轉單至大陸效益持續發酵，帶動工業用縫紉機大廠高林股及工業用縫紉機零組件大廠強信-KY目前在手訂單看到第四季末或明年第一季，今年營收及獲利均可優於去年。

9.精確實業成全球汽車零件王－敏實集團的鋁壓鑄零件最大供應商，拿下福斯汽車中低階電動車平台MEB的鋁電池盒訂單，明年起營收獲利將飆速成長。精確將陸續在大陸湖北咸寧、歐洲塞爾維亞、墨西哥設廠，搶搭全球電動車起飛順風車，喊出五年內營收翻十倍達100億元、躋身全球鋁壓鑄前三強的目標。

10.台肥受惠尿素、異辛醇國際價格上漲，帶動上半年轉投朱肥貢獻收益達11.47億元，預估今年朱肥貢獻收益可望達20億元，創下近七年新高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意