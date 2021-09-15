【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周二收盤，道瓊工業指數下跌292.06點或0.84%，為34,577.57點。標普500指數跌25.68點或0.57%，為4,443.05點。那斯達克指數跌67.82點或0.45%，為15,037.76點。

2.8月CPI月增、年增幅縮小，美國通膨壓力喘口氣。美國通膨降溫，8月核心消費者物價指數（CPI）僅月增0.1％，創半年來最低增幅，意味通膨或將觸頂。但疫情帶來的勞力短缺及供給吃緊問題仍在，物價高漲情況仍將持續一段時間。

3.OPEC看好明年需求。據石油輸出國家組織（OPEC）表示，隨著疫苗更趨普及，人民對政府控制疫情的信心不斷提升，有助於旅遊復甦，預料明年全球石油的需求將超越疫情前水準。另據國際能源總署（IEA）指出，拜疫苗接種持續所賜，先前受Delta病毒壓抑的石油需求，到年底前將展現反彈。

4.近月漲35％，天然氣攀7年新高。天然氣庫存位於低檔，而且北半球冬季將至，引發市場供不應求疑慮擴大，帶動美國天然氣期貨在過去一個月飆漲逾35％，目前已經升抵七年新高紀錄。

5.美Q2太陽能安裝，年增45％，全年可創新高。美國太陽能產業協會（SEIA）和能源顧問公司伍德麥肯錫（Wood Mackenzie）14日發表報告，太陽能跟許多產業一樣，受供應鏈瓶頸和原料價格大漲等夾擊，但美國第二季太陽能設備安裝量年增45％，強勁需求可望讓全年安裝量創新高。

6.紐約聯邦準備銀行調查，美消費者通膨預期升溫。根據紐約聯邦準備銀行13日公布的最新調查顯示，美國消費者預期未來一年與三年的通膨率將升至歷史新高紀錄，與美國聯準會（Fed）聲稱通膨壓力將逐漸緩和的說法背道而馳。

7.雲端苦戰，甲骨文營收遜預期。甲骨文（Oracle）近年積極轉戰雲端市場推動營收成長，但本會計年度第一季（8月底止）營收卻不如分析師預期，透露雲端市場競爭激烈，使甲骨文股價下跌。

8.亞馬遜遭控，逼批發商提供最低價。亞馬遜繼今年初在美國遭第三方賣家控告市場壟斷後，近日又多出另一項指控，因為亞馬遜涉嫌與批發商簽下違反市場競爭的合約，以確保亞馬遜進貨的商品價格低於其他電商平台。

9. Intuit砸120億美元，收購Mailchimp。報稅軟體TurboTax開發商Intuit宣布斥資約120億美元收購數位行銷業者Mailchimp，寫下該公司歷來最大規模交易。Intuit擬藉合併提供中小企業客戶更廣泛的服務，以因應當前不斷增長的市場契機。

10.餐廳軟體商籌資7億美元，Toast擬下周紐約掛牌。在幫助無數餐廳業者撐過疫情難關後，餐廳軟體供應商Toast計畫下周於紐約證交所掛牌上市。據Toast 13日公布的最新招股說明書顯示，該公司打算以每股30美元～33美元價格出售股票，預計最多籌資逾7億美元，可望令估值一舉升至165億美元。

(時報資訊)