【時報-台北電】台指期週二上漲21點至17462點。價差方面，台指期轉為正價差27.1點，電子期轉為正價差1.06點，金融期轉為正價差0.78點。現貨部分，三大法人買超65.55億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加864口至-9019口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少35口至-15368口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加750口至-7732口。

週一市場靜待通膨數據的公布，8月CPI將會是聯準會觀察美國通膨是否到頂的關鍵指標之一，四大指數僅那指小幅收黑，道瓊上漲0.76%，標普500上漲0.23%，那指下跌0.07%，費半上漲0.97%。台股週二早盤開高，一度衝破17500關卡至17529.47點，但盤中獲利了結賣壓仍大，指數震盪走低，加權指數終場下跌0.07%，收17434.9點，守十日線。權值股來看，台積電於平盤上下震盪，下跌0.33%，收613元，聯電也相對弱勢，下跌1.2%，收66元，而航運族群早盤開高後賣壓出籠，貨櫃三雄長榮下跌逾6%，陽明跌逾半根停板，萬海也下跌逾4%。整體來看，台股目前上方有壓且量能未放大，本週蘋果將發表iPhone新機、美國將公布CPI，都會影響美股和台股走勢，預期本週台股在中秋連假前夕恐呈現整理。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17600點，賣權未平倉最大量集中在17000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.42降至1.37。VIX指數上漲0.21至17.09。整體選擇權籌碼面有利空方。(永豐期貨提供)

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