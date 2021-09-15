桃園航空城正如火如荼推動中，桃園市原民局為照顧航空城內原民祭出「原住民族安遷優惠措施」，第1期區段徵收範圍內受影響原住民共319戶全從優補償，針對67戶自有住宅提供22萬購屋或重建補助，另252戶租屋族加發4萬8000元租金補貼，保障原住民族搬遷戶的權益。

桃園航空城區段徵收計畫於去年4月29日經內政部審議通過，桃市府在去年花3個月時間到13個里舉辦10場次駐點訪視及逐戶訪視，統計航空城計畫第1期區段徵收範圍內受影響原住民包括自有住宅67戶、設籍租屋戶247戶、未設籍有居住事實5戶等，共計319戶。

原民局與地政局、工務局、民政局跨局處規畫「原住民陪伴方案」，建立受航空城計畫影響戶名冊，並祭出原住民族安遷優惠措施，針對67戶自有住宅者，工務局在實地查估建物時，依事實從寬、從優認定，另也修正「桃園市政府補助經濟弱勢原住民族建購及修繕住宅要點」，專案補助購屋或重建經費22萬元，且不受首次建屋或購屋限制。

至於設籍租屋的247戶與未設籍但有居住事實的5戶原住民族家庭，市府也以1年為期、加發每月4000元租金補貼，由原民局專案造冊發放，並享有優先承租安置住宅的資格和優惠，針對未設籍者則專案造冊發給「人口遷移費」，預計10月前會發布詳細租屋戶補助計畫辦法。

(時報資訊)