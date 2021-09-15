桃園市主計處調查桃園去年家庭收支，包括平均每戶所得收入、消費支出及自有住宅率，都位居六都第2，其中平均每戶所得收入達142.4萬元、消費支出87.9萬元，且近3成都用在「吃」上，主計處指出，桃園升格後平均每戶可支配所得逐年上升，市府會持續打造宜居宜業城市。

可支配所得逐年升

桃園升格後，主計處從2015年開始調查家庭收支，並派員實地訪查，蒐集各階層家庭收支資料當政府施政的重要依據，像是社會救助最低生活費、稅務機關計算基本生活所需費用等，都參考家庭收支調查。

根據調查，桃園市民去年平均每戶所得收入達142.4萬元，在全國縣市中排名第4名，僅次於台北市和新竹縣、市，平均每戶消費支出87.9萬元、可支配所得118.3萬，在六都都排名第2，僅次於台北市，另外自有住宅率也達84.32％，六都中僅次台南市。

進一步分析消費支出，以「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料」24.02％、占比最大，其次依序為「醫療保健」15.67％、「食品及非酒精飲料」15.02％、「餐廳及旅館」12.79％，從「食品及非酒精飲料」及「餐廳及旅館」合占27.81％，可見每戶平均消費結構仍以「食」為大宗，市民花在美食享受成生活小確幸。

每戶儲蓄30.4萬元

而桃園平均每戶儲蓄30.4萬元，遜於雙北，位居六都第3，且家戶收入高達61.08％都來自受雇報酬，顯示薪資是桃園市民所得大宗，也是主要收入來源。

主計處也以「五等分位差距倍數」比較家庭所得分配與差距，最高前20％家庭平均為233.8萬元、最低後20％家庭平均為40.9萬元，市府強調桃園住宅平均價格只有台北的1/4、新北的1/2，將持續透過投資、就業及各項經建計畫，將桃園打造為宜居宜業城市。

(時報資訊)