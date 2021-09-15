防堵非洲豬瘟！財政部關務署連續出招，於昨日宣布為避免豬肉製品違法夾藏進口及利於海關X光影像判讀，防堵非洲豬瘟侵入台灣，11月1日起，包含越南、柬埔寨、寮國、柬埔寨、緬甸、菲律賓、東帝汶、印尼、印度、馬來西亞、不丹等10國來的空運快遞貨物，不得併袋託運進口。

不過，外界好奇，中國大陸、香港與澳門同為疫區，卻未列入首批不得併袋的規範之中。

關務署官員表示，不得併袋政策採分階段進行，首先針對10國快遞貨物，第2階段最快可能在12月，要報關行等高風險業者不能併袋，預計於明年4月將比照海運快遞，會全面實施不得併袋措施，屆時才會納入中國大陸等區域。

關務署官員表示，由於空運快遞中有9成是來自中國大陸，如果貿然實施恐怕會造成通關業務混亂，所以採取「分階段」、「循序漸進」方式擴大實施。據知，最快今日也會針對日前違規的第二批高風險業者開罰，有業者可能面臨撤照的命運。

根據關務署估計，如果全面實施不得併袋，快遞貨物件數會是今年1到7月的4.8倍。

關務署也會採取配套措施，例如總量管制、海外集運時就要先拆袋等，避免影響國內通關「塞車」引起民怨。

值得注意的是，農委會自9月起暫停全國廚餘養豬1個月，擬在10月後有條件重啟廚餘養豬，並輔導飼養登記199頭以下的畜牧場維持暫停廚餘養豬、轉型或停養；200頭以上養豬場則需以90度高溫蒸煮1小時廚餘才可餵食。

農委會主委陳吉仲昨日說明，自8月22日查獲非洲豬瘟陽性越南肉品後，就針對邊境加強防守，9月6日後就已經沒有陽性案例。

目前24場違規使用廚餘的畜牧場當中，有23場是小規模畜牧場，會以最高風險畜牧場來優先處理，相關做法在和專家及各縣市防疫單位討論後宣布。

農委會表示，目前國內合法廚餘養豬場676場，登記飼養199頭以下為273場，本次以2019年的架構優先針對小型場輔導退場。

(時報資訊)