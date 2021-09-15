被點名是「台灣獨角獸」的Gogoro即將赴美上市，對於聲聲盼在台灣上市的政府，何其諷刺？回顧過去，除了國發基金注資，政府自始至終沒有對電動機車、甚至綠能產業提出完整政策，如今Gogoro還得面臨各國換電聯盟逐漸成形的競爭壓力，已無太多選擇。

平心而論，政府很想留住Gogoro，金管會年年都有為其量身打造的「多元上市方案」，就是想藉由Gogoro的獨角獸光環，活絡台灣的資本市場，但這其實就是收割，對於Gogoro這樣的新創公司，產業政策支持更重要。

對照這10年的發展軌跡，除了國發基金注資之外，還真的就「沒了」。先是電動機車換電規格的公版之爭，讓兩大陣營撕破臉，台灣徒有「機車王國」之名，但內部難以整合，連中油招標換電站都在互毆，更遑論扶植。

政策延續性更是不堪，副總統賴清德擔任行政院長時，喊出2035燃油機車落日，卸任後便無疾而終，取而代之的是補助縮水、變相鼓勵七期燃油機車等政策，導致Gogoro陷入市占率萎縮困境，到頭來只能單打獨鬥。內憂無解，外患卻日益嚴峻。當日本四大機車廠Honda、Kawasaki、Suzuki加上Yamaha組成換電聯盟，Gogoro領先的優勢持續流失，在政府幫不上忙、壓根也沒想要幫忙下，當然就得另謀生路，否則只能在台灣餓死。

對Gogoro來說，雖在台灣發跡、主要業務範圍也在台灣，但台灣市場不夠大，擁抱全球市場成為必經之路。只是，現階段僅頂著「台灣招牌」要打國際盃，何其困難，光知名度就輸人一截，赴美上市確實是機會。

再從歷年增資來看，除了尹衍樑、王雪紅跟國發基金，其他股東都是外國企業，硬要說Gogoro是「純」台灣企業也很牽強，濫用民族情感綁架也大可不必，赴美能有更高本益比跟更多元籌資來源，何不給予祝福？

(時報資訊)