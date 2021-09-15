台美貿易暨投資架構協定（TIFA）15日將舉行首場工作小組會議，聚焦農業議題，預料美方將關注美豬、美牛業者所面臨的市場准入壁壘；我方則關注水果、蘭花等農產品持續開拓美方市場。

會議將以視訊方式進行，台美農業主管官員都將參與，我方行政院經貿談判辦公室、農委會官員都將出席。這是6月間台美TIFA復談後，台美工作小組展開的首次會議，雙方將就農業議題展開討論、溝通。後續可望登場的工作小組會議為醫療器材，供應鏈工作小組則尚待敲定時間。

6月間台美TIFA會議，美方即提出雙方將致力於加強合作交流，以期應對尚未解決的貿易問題，包括美豬美牛業者所面臨的市場准入壁壘。另外，近來台灣對美國豬肉的進口量下降，研判豬肉議題可能成為會議焦點，行政院官員表示，相信美方會關切能否出口更多美國農產品至台灣，但豬肉議題就看美方會否提出。

至於我方關心議題，據了解，之前因口蹄疫而暫停銷美的加工豬肉產品，因台灣已非疫區，日前已向美方要求重開放輸美，我方關切輸美許可審查進度，鳳梨仍未獲准輸美，將向美方提及鳳梨出口至美國的許可審查，蝴蝶蘭則盼擴大輸美許可品種審查。

官員表示，台灣對於農產品持續開拓美國市場一直都有期待，盼水果、蘭花等各種品項農產品出口審查加速，也會提出討論風險溝通計畫。至於醫療器材工作小組會議，雙方本就同意將簡化醫療器材審查文件程序，以利消費者加速取得所需的醫療器材。

官員指出，6月的TIFA會議時決定，就雙方關切議題不要只有一年一次或是四年一次的會議溝通，而是要適時討論與溝通確認關切事項，讓兩邊關係維持，因此舉行工作小組會議，但層級有別於TIFA。

(時報資訊)