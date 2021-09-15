去年三倍券數位綁定率僅8％，今年數位五倍券在獲得金融業協助下市占率可望上升，金管會主委黃天牧昨表示，目前金融機構已提供逾462萬份額外加碼優惠，預算超過33億元，藉以提升民眾使用數位五倍券意願，未來數字還會持續攀升。行政院政務委員唐鳳也將在今日下午與各部會代表舉行「五倍券官網啟動記者會」，說明五倍券數位綁定、紙本預訂及加碼券登記、抽籤等方式。

去年三倍券數位綁定推廣成效不佳，昨日黃天牧和行政院長蘇貞昌等多位官員，及多位銀行、專營電子支付與信用卡等金融機構董事長或總經理出席「金融業協助推動數位振興五倍券啟動大會」，盼衝刺數位五倍券市占率。黃天牧表示，他相信振興五倍券數位綁定成績會超越去年。

五倍券將於22日開始數位綁定，9月25日開放紙本預訂，10月8日開始使用。配合推動數位券綁定政策，以及今年各部會加碼券將採取數位登記抽籤，相關系統由唐鳳設計。

配合政府「振興五倍券」政策，客家委員會加碼推出40萬份的「客庄券2.0」，民眾可於共通平台領取五倍券時參加抽籤，本次採消費金額逐次扣款，只有5元、10元也能消費，可謂「花多少、扣多少」，預計將帶動產值效益16億元。

客委會副主委鍾孔炤表示，預計自2021年10月8日起將啟動招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，可供消費店家至少有2000家，預期帶動消費人次至少100萬。

鍾孔炤說，本次客庄券以照顧小型商家為主，雖然不限業別，但不包括百貨公司、量販店及全國性連鎖商店等。

(時報資訊)