台灣電動機車龍頭Gogoro將赴美上市！根據外電報導，Gogoro正與特殊目的收購公司Poema洽談合併，規畫以借殼上市作法，直接在美國納斯達克掛牌，最快本周四簽約。在美股掛牌後，不僅籌資管道更為多元，也有利於提高國際能見度，將電動機車推廣至全球。

Gogoro：不回應臆測

Gogoro本周一發出邀請函，將於明（16）日舉辦年度「前瞻與回顧」記者會，不僅內容保密到家，時間還訂在下午4點50分，與過往發表新車作法明顯不同，就在各界揣測Gogoro葫蘆裡賣什麼藥時，外電提前曝光此案。

據報導，Gogoro與Poema洽談吸收合併案，目前已到最後階段，若達成協議，等於是用Poema的「殼」上市，省去傳統IPO的繁瑣程序，運作時程也最短，合併後公司估值逾10億美元（約新台幣287億元）。

Poema去年才在開曼群島註冊，目前以代碼「PPGHU」在美國納斯達克掛牌，今年初IPO時募得3.45億美元（約新台幣96億元）資金，曾透露是用來收購美國以外有實質技術與經驗的公司，Gogoro各方面均符合這項條件。

業界研判，Gogoro突然宣布要在本周開記者會，時間又在接近傍晚，很不尋常，應是要配合其他國家時差，推估合併案簽約的可能性高。對於外界說法，Gogoro僅簡短回應，不對市場傳言或臆測發表評論。

有助提高全球能見度

業界分析，Gogoro主要業務範圍在台灣，但母公司註冊在開曼群島，與Poema合併手續相對單純，卻能換得在美上市，除利於擴展籌資來源，國際能見度亦大增，有助於與各國業者談合作計畫，應是經過縝密規畫。

Gogoro原始股東為潤泰集團總裁尹衍樑、宏達電董事長王雪紅，2015年行政院國發基金注資新台幣10億元，之後還有美國前副總統高爾的GIM基金、新加坡淡馬錫、日本住友商事及法國ENGIE加入，股東組成相當多元。有赴美上市的計畫，國發基金認為，應是期望募集國際資金、壯大版圖。

惟金管會證期局副局長郭佳君表示，針對外媒報導，Gogoro並未正式回應，金管會會請證交所積極和其接洽。

國泰證期研究部分析師蔡明翰指出，在資本主義的社會裡，說穿了是「向錢看齊」，Gogoro看準赴美上市，市值會比台灣大很多，當然會選擇對自己有利的市場掛牌。

回顧過去，台灣企業多是赴美發行ADR，鮮少直接赴海外上市，如台積電、中華電等在台上市具一定規模後，才赴美發行ADR。

(時報資訊)