北市社會住宅停建影響甚鉅，新北市城鄉局住宅發展科長江怡瑩指出，新北市2023年1萬戶社宅目標不變，目前已完成7000餘戶，剩餘近3000戶，都在今年全數發包施作中；桃園市表示，目前8處社會住宅發包興建中，進度雖稍有落後，但將全力追加進度。

江怡瑩指出，雖然新北社宅都是透過跟銀行融資興建，不過經過評估，營運期50到60年之間，是可以打平數字。目前除興建社宅，市府也透過租金補貼、包租代管等方式，提供多元社宅給有需要民眾，目前一、二期約2700戶都已完成，第三期已在8月開始，目標希望可以達到3000戶。

新北城鄉局企劃建築科長黃永盛表示，江翠社宅雖遇上這波國際原物料上漲流標7次，市府調整樓地板面積要求，並要求合理公益空間，另有都審及建照程序簡化及聯審、預審行政協助，讓推動期程變數降低減少風險，案件順利標出。

桃園市升格後力推社會住宅政策，已完成4處，另有8處社宅施工中，住宅發展處指出，8處已發包，預算不受影響，但坦言其中7處因疫情影響缺工，導致進度落後2至3％，若疫情趨緩、勞動市場回穩，有信心追回進度。

另，桃園今年和明年預計再規畫發包8處，其中龜山、蘆竹共4個社宅基地併成2標案，目前各流標1次，坦言工程經費增加，前年蘆竹一號以1坪11萬標出，目前每坪13.7萬發包卻流標，會檢討招標文件拚發包，市府強調會持續努力蓋，並滾動式檢討，協助年輕人走第一哩路。

新竹市政府則指出，針對目前推動的公宅興建案，新竹市府是與內政部住都中心合作推動，規畫約1500戶社會住宅，經費是由內政部補助提供，正在進行財務評估和土地撥用等程序，不會有因原物料上漲或缺料、缺工等問題。

(時報資訊)