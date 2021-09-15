全台防疫二級警戒至9月20日，由於目前僅北部有零星個案，行政院長蘇貞昌建議指揮中心可適度鬆綁，外界好奇是否會有所調整。疫情指揮中心指揮官陳時中昨預告，目前幾個群聚事件都在控制中，9月20日之後可能會放鬆，沒有要加嚴的準備。

此外，新北因應板橋某幼兒園Delta進入社區，餐飲禁內用及公有運動場館不開放管制至今日，新北市長侯友宜昨表示，目前疫情穩定並往好的方向走，希望能把疫情控制得更穩定，會就這段時間的疫情做詳細分析報告，今會一併公布是否解禁。

全台疫情警戒5月15日起升至3級，並在7月27日降至2級，期間經歷過3次延長，第1次延長至至8月10日至8月23日、第2次延長至8月24日至9月6日，第3次則是9月7日至9月20日。

行政院長蘇貞昌昨再度提到建議指揮中心鬆綁規範一事，他表示，全世界遭變種病毒肆虐，台灣相對穩定很不簡單，很多縣市都已清零很久，這是很好的現象，請指揮中心在疫情許可條件下，讓台灣逐漸恢復正常生活。

陳時中也表示，目前幾個事件都在控制中，接下來會綜合經濟的必要，逐步放寬，若各團體覺得有必要，可以向主管單位提出鬆綁需求，讓指揮中心考慮。面對9月20日以後的疫情警戒，他預告沒有要加嚴的準備，屆時可能會放鬆，但還在搜集資料和討論中。

(時報資訊)