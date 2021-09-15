利用人工智慧進行醫學影像病變分析，致力於早期發現並早期治療的太豪生醫，其自行研發的「全乳超音波智慧掃描檢視軟件」自2020年底通過日本醫藥品醫療機器總合機構PMDA人工智慧醫療器材後，今年9月亦通過中國大陸國家藥品監督管理局NMPA醫療器械註冊證。

乳腺癌是大陸女性中最普遍的癌症類型，每年約占所有新癌症病例的15％，每年有36.8萬女性被診斷出乳腺癌，占世界新發乳腺癌總人數的18％，且35歲以下的女性占所有乳腺癌患者的10％～15％。由於結締組織和腫瘤在乳腺X片裡都顯白色，腫瘤很難被發現，而亞洲婦女約有70％～80％屬於緻密性乳房。

《中國抗癌協會乳腺癌診治指南》於2017年建議，對緻密性乳腺使用X線＋超音波掃描檢查以提高準確度，另中國乳腺癌篩查率目前只有21.7％～25％，相對於日本、台灣39％～41％，美國68％都屬偏低，因此《健康中國2030》要求在2024年中國要達到90％覆蓋率。

太豪生醫總經理賴信宏表示，該公司發展出的幾項乳腺癌人工智慧解決方案，除提供更精準快速的標準化掃描流程，應用在超音波乳腺癌檢查及協助醫師做良惡性及影像特徵判讀，以期早期發現乳房腫瘤與早期治療，並降低乳癌相關醫療費用支出。

目前已與台灣、美國、日本、韓國、香港等代理商及客戶簽訂合約外，亦積極瞄準中國近百萬醫療衛生機構，已經與中國合作夥伴簽訂科研合作協議進行落地驗證，預計今年第四季導入基層醫療單位，提高農村婦女乳腺癌的早診早治率，降低死亡率。符合中國衛健委、財政部、全國婦聯從2009年開始實施針對農村婦女乳腺癌和子宮頸癌的「兩癌」檢查試點專案。

(時報資訊)