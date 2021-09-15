磁量生技2020年底獲得台灣衛福部（TFDA）審查，成功取得阿茲海默症血液檢驗產品上市許可證。該項尖端醫學技術吸引全球醫藥大廠目光。世界級楊森藥廠（Janssen）率先採用磁量免疫磁減量檢驗技術（IMR），檢驗二期臨床試驗受試者超微量濤蛋白質（Tau），觀察該蛋白質濃度變化，加速推進新藥開發重大發展。

磁量生技聯手台大醫院與台灣師範大學共同開發IMR，歷經10年成功打造的技術獲得專家一致肯定。只要簡單抽血即可達成阿茲海默症早篩、早檢、早預防效果，準確性達85％，有利於對抗該症。

強生藥廠子公司楊森藥廠多年致力阿茲海默症新藥開發，研發人員指出，全球眾多藥廠花費10餘年挹注大量資金與精力開發新藥，但由於使用對象不明確，或無適當檢驗協助觀察藥效，因此成效不彰。

楊森藥廠研發團隊於2018年採用IMR技術，經由2年評估與測試，檢測到其他免疫檢驗技術所無法測到的蛋白質，此重大發現震撼醫學界。感謝磁量生技在疫情期間，遠赴美國裝機並協助訓練，加速新藥開發二期臨床試驗，相信未來三期臨床試驗也有很大助益。

磁量生技總經理楊謝樂表示，自行研發「磁減量免疫檢測技術」是相當靈敏，可適用於超級微量蛋白質檢驗，阿茲海默症患者即含有此類蛋白質，針對易斷裂或易聚集蛋白質檢驗，顯示出該檢驗技術優越性。

楊謝樂透露，目前台灣已有數十家醫療機構，應用抽血檢驗方式評估罹患該症風險程度。除了楊森藥廠外，目前已陸續與其他世界知名藥廠進行合作計畫，全球醫學界已肯定此創舉並正式使用。未來可望該檢驗技術能協助更多藥廠成功開發新藥，為全球更多患者謀福利。

(時報資訊)

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