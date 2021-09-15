乳癌是婦女最常見的癌症，全球每年約50萬名婦女死於乳癌。國民健康署長期宣導鼓勵成年婦女定期接受乳房篩檢，每年約有80多萬名婦女接受檢查，目的在早期發現早期治療，以降低乳癌對我國婦女的死亡威脅。在龐大的影像檢查量與有限的放射科醫師人力，若有智慧化工具來介入協助，應可提高篩檢流程與效率。

商之器為醫療影像儲傳系統（PACS）大廠，近年積極發展多種醫療影像結合AI的技術解決方案。

其中，在經濟部技術處的支持下，與資策會合作研發「AI乳房篩檢解決方案」，運用逾20萬張的乳篩影像，結合10多位放射科醫師的閱片經驗，藉由人工智慧學習辨識，建立AI偵測前期乳癌病灶，靈敏度高達91.4％。商之器將該AI偵測模型與醫療影像系統結合，發展出AI乳篩服務，提供給可能罹患乳癌威脅的婦女及早追蹤與治療。

因應國健署乳篩業務，馬偕醫院每年乳房X光攝影巡迴車篩檢量高達約17,000人次，結合豐沛的臨床醫療經驗與基礎研究能力，在生醫發展中心主任楊博勝的指導下，商之器即以「AI乳房篩檢解決方案」與資訊室配合於2020年導入智慧乳篩服務於檢查報告流程中，利用AI早期預警服務找出可能乳癌病變患者，提供醫師優先判讀，進而縮短通知病人就診的時間。

馬偕醫院放射線科主治醫師黃崇堯表示，過去社區民眾篩檢完成到拿到報告，可能需要2周以上時間。現今若加入AI介入服務，乳癌篩檢陽性個案取得報告時間可望縮短約7至10天內，將有效率協助達到早期追蹤、早期治療的宗旨。

商之器台灣區總經理丁偉能表示，商之器積極進行數位轉型，很高興經濟部技術處發展產業所需的關鍵AI技術，加速產業進入醫療AI服務體系，目前這項AI乳篩服務，也期待有乳篩重點醫院加入合作服務病人。並期能持續與資策會合作，讓更多的醫療AI服務落地台灣，輸出國際。

(時報資訊)

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