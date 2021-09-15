台股黃金年代來臨，新光投信表示，2022年新技術、新趨勢、新政策需求擴大，第三代半導體、電動車、碳中和躍為2022年投資主流，利基產業營運具想像空間，現階段分批進場，正是低接台股好時機，透過台股主動型基金靈活選股布局，可以瞄準趨勢產業，深度挖掘好股票、精準捕捉好時機。

展望台股第四季，新光投信預估，台股中長線行情不看淡，市場供需主導基本面，目前產業供不應求狀況仍在，隨台灣總體經濟邁向復甦，預估2022年企業獲利上調方向不變，目前台股指數位置雖高，但本益比不高，評價面具優勢，加上新台幣維持強勢，外資回流帶動下、市場資金仍相當充沛，台股強勢族群，包括半導體、電動車、碳中和等利基個股，2022年可望脫穎而出。

新光投信提醒，2022年投資環境是風險機會並存，市場樂觀仍須審慎，雖然景氣回溫值得期待，但全球疫情仍未緩解，經濟從復甦邁向成長過程中，資金輪動快速，全球科技產業受惠AI、5G、IoT多箭齊發，台灣電子股挾強勁獲利基本面及產業趨勢前景，預估長線漲勢只來到半山腰，加上關鍵產業供應鏈扮演全球重要樞紐，投資人更應納入「台股基金」，掌握全球新科技商機的投資版圖。

新光投信強調，明年台股坐擁-技術財（半導體）、趨勢財（電動車）、政策財（碳中和），上述相關發展領域，族群中藏黑馬，股價伺機而動，未來具成長潛力，2022年投資台股新機會。

(時報資訊)