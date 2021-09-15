美國聯準會主席鮑爾（Jackson Hole）已前釋出不急於採取貨幣緊縮之立場，使得股債表現有所支撐。在今年上半年表現不太出色的亞債有上漲的潛力，法人表示，新興債投資契機浮現，「混搭」更易降波動、增收益。

保德信新興市場企業債券基金經理人張世民表示，聯準會鴿派的態度有利於新興債後市表現，根據最新公布8月份新增非農就業人數僅23.5萬人，不僅大幅不如預期78.7萬人，更創下今年1月以來最差的表現。

由於聯準會目前最關注的焦點就是勞動市場的復甦狀況，考量目前就業市場尚未全面性的改善，即便11月公布縮減購債細節，預料後續官員的言論仍趨鴿派，暫無積極緊縮貨幣政策的動機。

富達亞洲總報酬基金經理人陳姿瑾則相對看好亞洲債，她認為，若未來美國勞動市場接連表現不佳，例如9月初公布新增非農就業人數不如預期等現象持續出現，則可能再度使美國聯準會放慢緊縮腳步，在利率相對穩定的前提下，更有利於債券市場的表現。

陳姿瑾表示，觀察目前各類美元債券利差，亞洲債券利差遠高於美國與其他新興市場債券利差，當債券利差相對較大時，則有較大縮窄空間時，也可能消弭聯準會升息的影響。

根據美國10年期公債與美銀美林亞洲債券指數表現的歷史統計資料，在1999年至2020年的22個年度中，美國10年期公債利率僅有九個年度呈現上升的狀況，而同期間亞洲投資等級債與高收益債指數報酬率分別只有一個年度出現負數，其他八個年度則不乏優異表現。

陳姿瑾建議，投資人可以開始留意亞洲債券逢低進場的投資契機，可考慮選擇包含亞洲投資等級債券及高收益債券之混合型產品，配置上以較穩定的投資等級債為主，搭配輔以高收益債，以利掌握資本增長機會，同時兼顧分散信用風險與淨值波動。

(時報資訊)