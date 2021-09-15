歐美第二季財報繳出亮眼表現，金融業獲利連兩季翻倍增長，逾90％優於市場預期，營運展望維持樂觀，有助金融次順位債表現，因多數為成熟國家大型金融機構發行，資產品質無虞，且較投資等級公司債更具息收優勢，因應變種病毒、通膨升溫不確定性干擾，唯一繳出正報酬資產，穩健投資首選金融次順位債基金。

群益全球策略金融收益債券基金經理人徐建華指出，第二季S&P500金融業財報優於預期比重近95％，優於指數平均87％，道瓊歐洲600中金融業也有近80％財報優於預期，較指數平均65％來得高，且不論美歐第一及第二季金融業都繳出逾100％獲利成長率，先前美國23家銀行壓力測試結果遠高於標準，體質相當穩健。

意即所發行金融次順位債品質無虞，當前不確定性仍在，可望續獲市場青睞。

安本標準投信認為，美國銀行財報表現優異，預期信用成本進一步改善，收益率持續處於較高水準，股價獲重估機會。及總體經濟環境回春，支撐貸款成長，並推升金融業盈餘。聯準會解除銀行股利與庫藏股的相關限制，也為銀行業帶來正面影響，股權成本可望降低，為估值提供更多支撐。

台新中國政策金融債5年期以上ETF基金經理人邱敬哲表示，以大陸來看，因貨幣政策持續寬鬆，人行7月下調金融機構存準率，較市場預期的力度更大，政治局會議判斷經濟恢復仍不穩固、不均衡，貨幣和財政政策具微調空間，有利金融債表現。操作上建議優先布局政策金融債5年期以上ETF基金，免除選債壓力。

徐建華強調，金融次順位債具高息收和低存續期間特性，殖利率在主要投資等級債中居第一、接近3.7％，存續期間近五年，代表利率敏感度較低，升息更具抵禦能力，可望持續資金配置，為現階段收益兼顧波動管理首選標的。

(時報資訊)