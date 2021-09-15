薪轉戶與銀行的接觸度、黏著度高，加上薪轉戶活存為低成本資金，原本就是公股銀行的重要客源，今年各行庫受疫情啟發，特別把強化薪轉戶列為重要發展策略。

臺灣企銀內部薪轉戶分析統計，薪轉戶排除基本的新臺幣活期存款外，前五大產品分別為信用卡、新臺幣定期存款、外幣活期存款、黃金及證券，其中信用卡的持有比率近四成，一半以上是有效卡。

此外，銀行內部發現，薪轉戶更高達七成會使用網路銀行或行動銀行，結算至今年6月底，上半年線上總交易筆數已突破60萬筆，累計交易金額達250億元，而三級疫情開始後，平均每月交易筆數較疫情前更成長了五成。

臺企銀主管說，薪轉戶與銀行產品黏著度相當高，更是銀行數位服務的愛好者，薪轉戶列為重點深耕客群，估計綜效會更高。

臺企銀因此針對薪轉戶服務再升級，網路銀行增設「薪轉戶專區」，除了可以隨時查看撥薪帳戶餘額、掌握跨提轉優惠使用次數，此次更導入CTA（Call to Action）導購鈕設計，客戶直接點擊優惠資訊下方按鈕，即可轉帳、申購基金及換匯等。

合庫銀行也看好薪轉戶商機，策略上除持續以業務評核、各項存款激勵措施等多重管道，引導營業單位積極拓展各級政府機關存款、企業團體薪資轉帳及代收代付等，以挹注活期性資金的相關業務，並注意資金來源多樣化，以擴大客源。

第一銀行則是薪轉戶專區自上線以來，累積瀏覽人次已近200萬人次，為讓薪轉戶免跑分行就能瞭解個人化薪資福利及眾多優惠權益，於薪轉戶專區打造「超個人化福利懶人包」，清楚揭露每位客戶享有的跨提及跨轉免費次數、台外幣存款及換匯優惠、基金申購手續費折數及貸款優惠方案等，還提供多種限時VIP優惠，「一鍵申辦」各項金融業務。

(時報資訊)